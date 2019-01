Rak

Situace v rodinném hnízdě je snad ještě horší, nežli včera. V práci to za nic nestojí a tichá domácnost nikomu nepřidá. Navíc máte chuť riskovat a investovat do něčeho hodnotného. Proboha, jen si to dobře rozmyslete. Smůly máte opravdu dost!