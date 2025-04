Odporným případem se začal zabývat Krajský soud v Brně. Obžalován je Pavel K. z Hodonínska, který měl znásilnit několik děvčat ve věku 11 až 13 let a natáčet s nimi porno! Pomáhat mu přitom měla matka dvou z nich. Úchylovi hrozí až 12 let vězení, ženě trest o dva roky nižší.

K nechutnostem mělo docházet od dubna do září 2023 ve dvou obcích na Hodonínsku. Pavel K. osahával podle obžaloby nejdřív žákyni čtvrté třídy základní školy.

Moc času naštěstí neměl, když spěchal s dívčinou do křovin za garážemi, uviděla to jedna ze sousedek a rychle na místo přiběhla, aby dívce pomohla.



Matka měla dostat za dcery peníze

Podle obžaloby, napadené dívky a sousedky jí do křovin táhl proti její vůli. Pavel K. před soudem tvrdil, že ho tam naopak zlákala dívka sama. Stejně tak odmítl, že by později na hřišti dětem ukazoval dětem svůj penis. „Přiběhly samy, když jsem močil,“ tvrdil před soudem.

K nejhorším případům mělo ale docházet v domě matky, kde se Pavel K. v době nepřítomnosti jejího partnera na několik dnů s jejím vědomím ubytoval. Tam měl zcela svléknout její dvě dcery, osahávat je a natáčet s nimi porno. Matka dívek tvrdila, že to bylo proti její vůli, ale že neměla dost sil mu v tom zabránit. Podle obžaloby ale měla za poskytnutí dcer dostat odměnu.



Chtěly pohádky a přitom točily porno

Pavel K. tvrdil, že žádné porno video nenatáčel. „Holky chtěly mobil, aby si mohly pustit pohádky. Tak jsem jim ho půjčil. Vůbec jsem netušil, že se svlékly, nafotily nahé a natočily i video,“ tvrdil před soudem.

Důkazní SMS, kde školačkám nabízel za nejrůznější sexuální praktiky peníze, pak odbyl slovy, že to rozhodně nemyslel vážně. „Paní soudkyně je mi 43 let a jsem dosud panic,“ dušoval se před soudem, kde přiznal, že ho přitahují dívky ve věku 10 až 13 let.



Zatímco matka dívek prohlásila, že se cítí vina, neboť nedokázala zneužívání svých dcer zabránit, Pavel K. vinu odmítá. Soud bude pokračovat v květnu, kdy budou čteny výpovědi obětí a vypovídat znalci.

VIDEO: Policisté nechali zavřít pedofila. Predátor lovil děti na síti.



Video Video se připravuje ... Policisté nechali zavřít pedofila. Predátor lovil děti na síti. Karel Janeček, Blesk