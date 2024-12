Muž z Ústí měl požadovat po dívce (15) intimní snímky: Hrozí mu 5 let

Policisté z Ústí nad Labem vyšetřují citlivý případ. Patnáctiletá dívka naletěla devětatřicetiletému pedofilovi z Ústí nad Labem. Během krátké komunikace přes síť Instagram jí měl muž zaslat několik fotografií intimního charakteru a to samé očekával i od ní. Ačkoliv byl informován o jejím skutečném věku, pokračoval ve svém jednání.

„Ústečtí kriminalisté z linie mravnostní kriminality tento případ rozpracovali a policejní vyšetřovatel muže následně obvinil z trestného činu šíření pornografie a zneužití dítěte k výrobě pornografie,” uvedla policejní tisková mluvčí Veronika Hypšlerová. Pokud by muži byla prokázaná vina, strávil by až pět let za mřížemi.

Na internetu nelze s jistotou vědět, kdo se skrývá za profilem na druhé straně. Sdílení osobních či intimních materiálů může mít závažné důsledky nejen pro oběť, ale i pro pachatele. Policie proto prosí rodiče, aby aktivně hovořili se svými dětmi o rizicích online komunikace a dohlíželi na jejich aktivity na internetu. Současně vyzývá veřejnost k obezřetnosti při sdílení citlivých informací na sociálních sítích.

Na stránkách Policie České republiky jsou dostupné informace a návody, jak se chránit před riziky spojenými s online komunikací. Při sdílení jakéhokoliv obsahu platí zásadní pravidlo: buďte opatrní.