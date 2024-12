Nafotit pikantní kalendář vymysleli místní chlapi v hospodě u piva. „Loni jsme v obci slavili 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů (SDH). Chlapy v hospodě napadlo, že kalendář by byl takovou třešničkou na dortu. Je to napadlo a ženský se šly fotit,“ vzpomínala Marie Tesařová (26).

Kalendář měl úspěch. „Všem se to líbilo. Ale bylo to takové moc amatérské. Takže letos jsme si řekly, že si na tom necháme více záležet,“ svěřila se Nikol Havlíčková (18).

Zima při focení

A tak se i stalo. Kalendář holky fotily nadvakrát. „První focení bylo v září. To bylo ještě teplo. Druhé proběhlo v říjnu, to už foukalo, trošku pršelo a bylo jen 9 stupňů,“ zavzpomínala Linda.

„Když je zima, tak se to kalhotkách a podprsenkách fotí blbě. Přišly jsme oblečené v hasičských zásahových oblecích, ty jsou teplé. Vymyslely jsme si ty scény a pak jsme si na chvilku sundaly bundu, kalhoty, prostě to, co každá chtěla. Focení jsme vydržely a pak jsme se šly zase obléci,“ řekla Marie.

Neplánovaná fotka

„Při focení se každá hasička svlékla, jak sama chtěla a pozice jsme si vymýšlely dopředu. Když někoho něco napadlo, tak jsme si to zapsaly,“ řekla Marie.

Třeba fotka dvou dívek sedící na bariéře prý vznikla omylem. „Měly jsme vymyšlené, že si na bariéru sedneme a budeme na fotce zády. Fotograf nám řekl, zkuste se více otočit. To jsme udělali, a když nám ukazoval snímky, vybraly jsme tuhle fotku. Myslím, že je jedna z nejodvážnějších,“podotkla Nikol.

Hlavně odhodit stud

Co bylo pro hasičky při focení nejtěžší? „Pro mě to bylo třeba hodně dlouho sedět na bariéře vysoké dva metry. Bála jsem se, že přepadnu dozadu,“ řekla Nikol.

Lehké nebylo ani překonat stud. „Chtěly jsme, aby ty fotografie byly zajímavé a hlavně nepůsobily lacině,“ řekla za všechny Marie. To se povedlo. Z prodeje kalendářů by hasičky chtěly pořídit nové hadice, helmy či nové dresy.

Úspěšné hasičky

Už čtyři roky dívky úspěšně reprezentují Dolce v hasičském sportu. „Partner je hasič a tehdy nám řekl, ať uděláme ženské družstvo. Měly jsme pár tréninků a vyrazily na závody. Celou tu sezónu jsme pak vyhrávaly,“ pochlubila se Marie.

„Není to ale žádná liga, jen takové poháry starostů v okrese,“ přiblížila Nikol. „Prostě chlapi radí a my makáme,“ uvedla za všechny s úsměvem Marie.

Dívky jsou ale skromné. Všechnu slávu nechtějí jen pro sebe. „Zásluhu na všem mají i naši trenéři Zdeněk a Pavel Nových. Zaké díky za podporu obci a sboru, panu Mrázkovi a Macháčkovi, kteří jsou našimi starosty,“ dodala Marie,

