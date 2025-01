„Mluvili jsme téměř s třemi tisíci lidmi, prohledali jsme celou lokalitu včetně přilehlé chatové oblasti. K úspěchu to ale nevedlo,“ řekl na mluvčí policie Pavel Šváb.



Odbarvená tmavovláska a kouřila marihuanu

Nějaké stopy přesto mají. „Podle analýz by matka mohla mít tmavé vlasy po ramena, ovšem odbarvené na blond. Mohlo by jít o uživatelku marihuany. Holčička se jí narodila předčasně, a to ve 34. týdnu těhotenství,“ pokračoval mluvčí policie.

Policisté se proto nyní znovu obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc. „Pokud jste ve svém okolí zaznamenali gravidní ženu, a ta je nyní bez zjevných důvodů bez dítěte, obraťte se prosím na linku 158,“ vyzval Šváb veřejnost.



Naštěstí si ji všimli pozorní kolemjdoucí, kteří ji zabalili do deky a zavolali záchranáře. Díky jejich včasné reakci se dívence nyní dobře daří, je v péči pěstounů.