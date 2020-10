Štír

Do všech činností profesní sféry se zapojujete na sto procent. Nadřízený vás častěji pozoruje a vypadá to, že má s vámi velké plány, o kterých vám brzy prozradí více. Vy se však nemíchejte do věcí vyššího vedení a dělejte jen to, co se vám řekne.