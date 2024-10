Pohotově zabalili dítě do deky z auta, přenesli do bytu a zavolali záchranáře. Ti novorozené miminko, které bylo naštěstí v pořádku, po kontrole převezli do nemocnice.

„Policisté by rádi mluvili se všemi, kteří se v místě pohybovali mezi 19. až 22. hodinou a také s matkou, která může být bez lékařského ošetření ohrožena na zdraví,“ požádal o spolupráci mluvčí policie Pavel Šváb s tím, že jakékoliv poznatky přijmou policisté na lince 158.

Video Video se připravuje ... V Brně-Řečkovicích našli lidé pod stromem novorozenou holčičku. PČR