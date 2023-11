„Potěšilo mě to, ale hlavní je, že oba ti lidé přežili," svěřil se automechanik a táta dvou chlapců. Oslavu prý neplánuje, nemá čas. Servis totiž zaplavili zákazníci, kteří potřebují přezout vozy na zimní výbavu. „Od kluků v práci to mám ale pořád na talíři, vtipkují, že tady mají hrdinu. Manželka udělala slavnostní oběd, a to stačí,“ usmívá se David.

délka: 00:23.10 Video Video se připravuje ... Požár na Rumišti v Brně. Automechanik David Studnica (37) obětavě zachránil dva lidi. Jiří Nováček

Popadl žebřík a běžel k oknu

usmívala se jedna ze zákaznic, která se ve chvíli, kdy David Studnica přezouval její vůz, dozvěděla, koho má před sebou.

Automechanik si znovu vybavil drama kousek od svého pracovoště. „Opravoval jsem v našem servisu auto a nejednou ucítil smrad spáleniny. Hned na to někdo křičel odněkud z výšky,“ popsal okamžiky mezi životem a smrtí táta dvojčátek. Popadl třímetrový firemní žebřík a přes hustý bílý dým, který se už začal valit z útrob hořící ruiny, šplhal k zamřížovanému okénku.

Z něj do půli těla visel popálený muž! David si dal přes pusu triko. Mříž se mu podařilo vší silou odervat od okna a chlapíka vytáhnout.

Za ním se snažila dostat ven i žena. Ta předtím zřejmě svého kamaráda vysadila zevnitř k oknu. Sama, rovněž popálená, už ale neměla v dýmu na víc sílu. „Vzal jsem ji za ruku a držel v třech metrech, než přijeli hasiči,“ popsal David.

„Svým činem jednoznačně zachránil těm lidem život,“ poklonil se hrdinství muže hasič Filip Venclovský. Příčina požáru se vyšetřuje, podle všeho začaly hořet odpadky uvnitř.

Sám se nadýchal kouře, 7 zraněných

Těžce zraněnou ženu převezli záchranáři na Popáleninové centrum Fakultní nemocnie Brno, na urgentním příjmu tam skončil i popálený muž. Sám David se také nadýchal kouře a strávil noc v Nemocnici u sv. Anny. Při zásahu se zranili i dva policisté. Dalšího policistu a hasiče ošetřili lékaři na místě.

Ruina v sousedství autoservisu je součástí zanedbaného vnitrobloku vedle areálu bývalé továrny Vlněna. Na nevzhledném a opuštěném místě, které leží v ústraní mezi Armádou spásy a azylovým domem magistrátu, se schází narkomané a lidé, které kvůli opilosti nebo drogám nouzové ubytovny nepřijmou.