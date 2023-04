I když mnohahodinové sedavé zaměstnání a náročná sportovní disciplína nejdou příliš do sebe, Simona to dokázala skloubit. Z práce míří do posilovny, kde dvě až tři hodiny denně trénuje. Ke zvedání činek ji přitom postrčila hodně kuriózní náhoda.

„Na střední škole jsem už neměla prostor a čas, s atletikou jsem skončila. A když jsem pak jednou, čerstvě plnoletá, jela do autoservisu, oslovil mě jeho majitel, jestli nechci zkusit vzpírání. Ten pán je dodnes můj trenér,“ usmívá se česká reprezentantka.

Sympatická sportovkyně si cení stříbra z akademického mistrovství světa a také vylepšení český rekord v trhu, kdy rekordní laťku soupeřkám posunula z 93 na 94 kilogramů.

Kromě sportu ale především pomáhá lidem v nouzi. Pět let pracovala na JIPce v pražské nemocnici Motol, kde byla svědkem každodenního souboje o lidské životy. „Tam se mi líbilo, že jsme třeba měli zaintubovaného pacienta v těžkém stavu. Když pak odešel po svých, byl to dobrý pocit,“ tvrdí Simona.

Fair play ve sportu i v práci

Po návratu do rodného Brna proto zvolila další formu pomoci lidem na tísňové lince 155. „Dobrý pocit se dostaví, když vím, že jsme poslali pomoc tam, kde je to opravdu potřeba.“

Práce je s ohledem na desítky telefonátů denně nesmírně psychicky náročná. Soustředit se a zachovat pevné nervy, to ale Simona dobře zná ze sportu. Jenže na lince 155 jde často o vteřiny, minuty a o lidský život. „Někdy je do nebe volající, kvůli čemu jsou lidi schopní telefonovat na tísňovou linku. To pak udržíte klid jen stěží,“ přemítá Simona.

Smysl pro fair play je u mladé ženy na prvním místě i v práci. „Takže pokud se bavíme o situaci, kdy v ruce držím sluchátko, pak mě spolehlivě vytočí, když poznám, že mi volající neříká pravdu a chce pro sebe získat výhodu převozu sanitkou. To fakt nesnáším,“ zdůrazňuje.

Aktuálně Simona startuje na mistrovství Evropy ve vzpírání v Arménii v kategorii do 71 kilogramů. Kolegové na záchrance i přátelé jí pochopitelně drží palce, aby urvala pro Česko medaili. Ona sama má v milovaném sportu cíl hodně vysoko. „Chtěla bych se dostat na olympiádu v Paříži,“ prozradila.

