Ve srovnání se silvestrovskou nocí nejde o divočinu, i tak se sedmičlenný kolektiv během dvanácti hodin, než dojde na vystřídání noční směnou, rozhodně nenudí. „Střídáme večer v sedm. Kdo má na Štědrý den denní, tak mu noční kolega přijde o chviličku dřív, aby stihl večeři doma s rodinou ještě v rozumný čas,“ tvrdí paní Dagmar.

S čím se lidé na Štědrý den nejčastěji na linku 155 obracejí? Kostí v krku je překvapivě minimum. „Po večeři se volá především kvůli bolestem břicha a žlučníkovým záchvatům. Týká se to i seniorů, kterým rodiny při návštěvě nechají dopřát a hned jsou z toho zažívací potíže,“ upozorňuje operátorka.

Svátky ve stresu

Už od dopoledne vytáčejí číslo 155 osamělí lidé. Vesměs jde o dlouhou, složitou a především smutnou konverzaci. A nechybí ani kolapsy a infarkty. „Spousta lidí je kvůli svátkům ve stresu, pak místo zklidnění přijdou zdravotní potíže,“ vysvětluje Dagmar.

Občas operátoři uslyší na druhém konci přístroje také přání klidných svátků. Sehraný kolektiv si do práce přinese cukroví a další chuťovky a mezi telefonáty si průběžně zobe. Od stolů, kde přijímají hovory, se i tak prakticky nehnou.

A jak to vypadá na Štědrý den u Kellnerů doma? Chystá štědrovečerní menu před návratem své ženy z dlouhé šichty manžel? „Určitě by to zvládl, ale já nenechám nic náhodě. Všechno nachystám už den dopředu sama. Po návratu už jen dohlédnu na smažícího se kapra,“ usmívá se Dagmar, která patří po dvou desítkách let k „živému inventáři“ záchranky.

Kuriózní případ: Chlapec s kaprem ve vaně

Dagmar přidává i vánoční příběh se šťastným koncem. Před několika roky volali zděšení rodiče, že se jejich tříletý syn topí ve vaně s kaprem. „Krmil rybu chlebem, jenže sklouzl do vany, kde se začal dusit. Dělali jsme přes linku manévry, aby z něj dostali vodu, popsali jim, co mají dělat. Dítě se naštěstí rychle probralo, lékař ho prohlédl, vše bylo v pořádku. Večer rodiče děkovali s tím, že kluk na nedobrovolnou koupel už zapomněl a raduje se z dárků,“ vzpomíná Dagmar Kellnerová.

Vánoční přání

A jaké je vánoční přání ženy, která společně se svými kolegy už mnohokrát zachránila lidské zdraví a životy?

„Denně ve své práci vidím, co všechno se může přihodit, a tak si skutečně moc přeju zdraví, pro svoje blízké i pro sebe. Za náš dispečink bych si přála více respektu od volajících, věřte, že vždy děláme maximum pro to, abychom pomohli. A do nového roku přeju úplně všem dostatek lásky, porozumění a tolerance."