Vodnář

Milí Vodnáři, s nadřízeným bude náročné se domluvit, ale nesmí vás to rozhodit. Pár dní to s ním budete mít těžké, nicméně si udržujte nadhled. Nemá cenu vyčerpávat se jeho náladami. Plňte jeho příkazy a nepouštějte se vlastní cestou. Je to tenký led.