Panna

Milé Panny, dávejte si velký pozor na to, jak jste v práci svědomití. Mohou vám uniknout detaily, které jsou pro šéfa stěžejní. Pokud by se něco takového stalo, tak se neobhajujte a vše napravte. Když se dáte ihned do díla, nadřízený vám to odpustí.