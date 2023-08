Beran

O nějakých problémech v rodině nemůže být ani řeč. Bude to tím, že nejste hádaví a blízkým nasloucháte. Udělejte všechno proto, aby vám to vydrželo. Přeci jen jste horké hlavy a člověk nikdy neví, kdy zbytečně vybuchnete. Dnes to ovšem určitě nebude.