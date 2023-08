Šandor ženě vyhrožoval, že jí polije obličej kyselinou, vymlátí zuby a zabije kočky, nebo si zaplatí borce, kteří k ní vletí.

Předloni v červnu vhodil do otevřeného okna domu hořlavinu, plameny se naštěstí podařilo rychle zlikvidovat. V červenci 2022, kdy už měl předběžný zákaz styku, namaloval na vrata dva kosočtverce s čárou uprostřed. Na zahrádce poničil rostliny a ze zahrady ukradl dřevěnou lavičku.

V srpnu na nešťastnici křičel, že bude chtít vysoké odškodné za čekání. „Strhl jí z očí sluneční brýle a dlaněmi obou rukou ji prudce strčil do ramen, v důsledku čehož poškozená spadla, navíc byla v té době těhotná,“ zaznělo v obžalobě.

Horzil vraždou

Policie si pro muže došla poté, co ženě došla drsná textovka. „Nikdo se nemůže divit, když to skončí vraždou. A tou to skončí,“ napsal jí Šandor. Vysloužil si navíc obvinění z vydírání a výtržnictví. Okresní soud ve Znojmě mu nekompromisně napařil souhrnný trest pět let natvrdo. Muž se však odvolal ke krajskému soudu.

„Nemyslel jsem to vážně, bylo to v rozčílení,“ vysvětloval v úterý svou poslední textovou zprávu odvolacímu senátu.

Přišel o konopí a kulomet

Soud však nenašel v postupu nižší instance pochybení a poslal Davida Šandora pravomocně na pět let do basy. „I když je pan obžalovaný netrestaný, nelze nepřátelské útoky vůči poškozené přehlédnout. Při pokusu o zahoření v domě nedošlo jen k rozšíření ohně na celý dům jen shodou šťastných okolností. Šlo o nebezpečné počínání,“ shrnul předseda senátu Vlastimír Ćech.

Obžalovaný zároveň přišel o konopí, které pěstoval a kulomet s trojnožkou. Obojí propadlo státu.

