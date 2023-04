Marek se k vraždám plně doznal. „Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně,“ uvedl muž. Chtěli, aby se už odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci. Jejich narážky ho prý vnitřně štvaly a cítil se hrozně.

Sestra Aneta Markovi přinesla dopis, ve kterém mu rodina dávala ultimátum, že se musí nejpozději 30. dubna do 23.59 hodin vystěhovat z domu, jinak na něj zavolají strážníky. Příbuzní tím reagovali na to, že Marek krátce předtím prodal bez jejich vědomí svůj podíl v domě cizí osobě za 100 tisíc korun.

Bez milosti

V předvečer dne vypršení ultimáta, tedy 29. dubna loňského roku, rozpoutal Marek v rodinném domku v Kostelci na Hané skutečné peklo. Vyzbrojil se dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí 20,5 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů. Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého bratra Víta (†24), zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran.

Při čekání na další členy rodiny si brousil nože. Jakmile přišel z práce domů otec Jiří (†57), vrhl se na něj. Pronásledoval a venku před domem jej ubodal. Otce rozbodal 66 ranami… Nebohé sestře Anetě (†22) zasadil dokonce 104 bodných ran! Ta se o svůj život rvala do poslední chvíle...



Marek ubodal bratra, sestru i tátu: Nemá emoce ani city! Mohl by vraždit dál!

Nejmladší přežila

„Jednal po předchozím uvážení a surovým a trýznivým způsobem,“ uvedla soudkyně Jaroslava Bartošová. Šílené vraždění přežila jen nejmladší sestra Natálie (18), kterou ušetřil a zamkl ji na záchodě.

Žalobkyně pro něj navrhla 30 let vězení či doživotí, obhájkyně trest při spodní hranici trestní sazby a zabezpečovací detenci. Kromě doživotního trestu soud muži uložil zaplatit další, přeživší sestře jako nemajetkovou újmu devět milionů korun.

Obhájkyně Kateřina Skalická Vojtilová řekla, že rozsudek považuje za neadekvátní a odvolá se.Tvrdí, že v rodině dotyčného byla už diagnostikována schizofrenie a obžalovaný její známky podle ní vykazuje. Psychiatr Petr Nedoma ale u muže podle posudku rozpoznal "jen" schizoidní poruchu osobnosti, která podle něj neovlivňuje rozpoznávací schopnosti.



Rodinu stíhá jedna tragédii za druhou. Před několika lety nejprve spáchal sebevraždu syn Radek, krátce na to zemřela matka na akutní zápal plic. Loni Marek zavraždil svou sestru Anetu, bratra Víta i otce Jiřího. Kromě vraha tak z původně sedmičlenné rodiny zůstala jen jeho sestra Natálie.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Dušana Kazdu podezřívali ze satanismu. Starému faráři zarazil sekeru do hlavy.

délka: 15:19.20 Video Video se připravuje ... Insta Crime Podcast: Dušana Kazdu podezřívali ze satanismu. Starému faráři zarazil sekeru do hlavy Jedlička, Čebotareva