Nepoučil se, právě naopak a tvrdě za to zaplatí! Vít Homola (36) si loni v říjnu v brněnských ulicích počínal jako na závodní dráze. V rychlosti kolem 130 km/h se totiž snažil setřást policejní hlídky. Krajský soud v Brně mu jeho nebezpečné počínání ve středu spočítal. Půjde do vězení na 4 roky a 8 měsíců, na řízení auta může zapomenout na rovných 10 let.

Policejní hlídka chtěla auto s řidičem a spolujezdcem zkontrolovat, jenže Homola dupnul na plyn a v hustém odpoledním provozu se hnal jako šílený. Ve slepé Kohoutově ulici prorazil zavřenou kovovou bránu areálu a vjel do prostoru garáží. Na konci vyvrátil plot a zůstal stát. Vzápětí dostal na ruce želízka.

Za pirátství už seděl

„Závodník“ čelil obžalobě z obecného ohrožení a maření výkonu úředního rozhodnutí. Proti trestu, který letos v květnu vynesl Městský soud v Brně, se odvolal. Stejně jako žalobce, který požadoval přísnější potrestání. „Obžalovaný má mimo jiné devět záznamů v kartě řidiče,“ upozornil.

Nepoučitelný hazardér

Homolovi přitížilo to, že si za něco podobného už odseděl v base tři a půl roku. Navíc porušil rozsudek Okresního soudu v Šumperku, který mu uložil zákaz řízení motorových vozidel do roku 2025. Odvolací senát Krajského soudu v Brně proto neměl s pirátem silnic slitování.

Byla to bezohlednost

„Odvolání se zamítá, je účelové. Řítit se velkou rychlostí centrem Brna po velmi frekventovaných místech je do nebe volající bezohlednost. Je zázrak, že nedošlo k nehodě,“ shrnula soudkyně Hana Kleinová.

Muži hrozilo původně až 8 let v base, trest ve výši 4 let a osmi měsíců označila Kleinová za přiměřený. Zato původní zákaz řízení na pět let mu soud navýšil na dvojnásobek – rovných 10 let.Verdikt je pravomocný.

