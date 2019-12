Mladík si byl zřejmě svého provinění vědom, protože spolujezdci sdělil, že ho policisté nesmí za žádnou cenu dostat.

„Na výstražné světlo modré barvy ani červeně blikající nápis stop nereagoval a ujížděl. V jednu chvíli už to vypadalo, že svůj úmysl vzdá, ale bylo to jen díky technickým problémům vozidla. To se umoudřilo na poslední chvíli a řidiče nezastavil ani varovný výstřel,“ konstatoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

Zapadl v blátě

Divoká jízda trvající přesně sedm minut skončila za obcí Krumvíř. V poli před Násedlovicemi totiž mercedes zapadl do ornice. Šofér se spolujezdcem se snažili spasit útěkem, ale brzy skončili v rukou hlídky.

„Řidič se bude zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ dodal Šváb.

Policistům se hlavní aktér po pozitivním testu na drogy přiznal, že před víkendem užil pervitin a navrch vykouřil marihuanu. Zákaz řízení mu tak soud pravděpodobně ještě prodlouží.