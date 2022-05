Rozsudek na 80 stranách bude soudkyně Jaroslava Bartošová číst několik hodin. Většina obžalovaných včetně Švachuly se z úterního jednání omluvila..Podle rozsudku šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, kdy její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent.

Úplatky si pak podle předsedkyně senátu dotyční dělili podle předem stanoveného vzorce. „popsala praktiky Bartošová.

V kauze Stoka padly tresty: Jiří Švachula dostal 9 a půl roku vězení

Korupce na radnici se měla odehrávat při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných v systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly tzv. křoví.

Výše úplatků podle obžaloby dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek městské části Brno-střed a o další desítky ovlivněných zakázek na správě nemovitostí městské části.

Švachula dříve vinu popřel, u soudu uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt se spoluobžalovaným Samanem El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnilo vytvářet dojem, že na toto dění má vliv. Švachula řekl, že El-Talabani pak začal u firem vystupovat jeho jménem a on jim pak prý musel vysvětlovat, že s tím nemá nic společného. Podle něj se sám stal obětí nátlaku od El-Talabaniho.

Švachulovi žalobci navrhli 14 let vězení, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. El-Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný, podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobce navrhl souhrnný trest 7,5 roku vězení.

Rozsudek bude soud v úterý ještě odůvodňovat. Následně se budou moci strany vyjádřit k případnému odvolání, bude tedy známo, zda se rozsudek stane pravomocným.

Třináct let vězení dále navrhl bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a Petru Kaláškovi. Ti vinu popřeli. Navrhované tresty pro další obžalované byly pod deset let či podmíněné. Některým obžalovaným státní zástupce navrhl i peněžité tresty, a to až do dvou milionů korun, některým i letitý zákaz výkonu funkce.

