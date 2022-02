Měl »pomáhat a chránit«. Místo toho kriminalista Miloš V. údajně předával zlodějům aut informace z vyšetřování. Hrozí mu za to až 10 let vězení.

Vysoce postaveného kriminalistu z krajského policejního ředitelství v Brně obvinila Generální inspekce policejních sborů (GIBS). Soud, který nyní rozhodl o trestech pro trojici zlodějů aut, potvrdil, že s nimi údajně byl v kontaktu vrchní komisař Miloše V.

„Je trestně stíhán mj. pro neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování,“ uvedl soudce Aleš Flídr.

Zloděje potrestali

Údajný mozek gangu, Milan Burnek (55), v minulosti organizoval krádeže a převozy vozů značky BMW z Rakouska. V tomto případu stíhala GIBS jiného policistu, který údajně krádeže kryl. Recidivista Burnek nyní vyfasoval osm let vězení natvrdo. Navíc pět let nesmí do okresů Třebíč a Jihlava. „Od roku 2017 mj. v Brně, Táboře, Třebíči, Jihlavě a Pardubicích. V šestnácti případech vykradli auta, škoda přesáhla dva miliony korun,“ shrnul soudce.

Podmínka pro komplice

Milan Burnek před soudem stál už čtrnáctkrát. Jeho bratr Josef a komplic Radek Lačňák vyvázli za legitimizaci trestné činnosti s podmínkou. Prvně jmenovaný dostal 24 měsíců s tříletou podmínkou, Lačňák musí sekat latinu dva roky. V opačném případě půjde na 15 měsíců za mříže. I v jejich případě jde o pravomocný rozsudek.

