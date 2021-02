Váhy

Zatoužíte po poznání nových věcí a lidí. To klidně můžete, ale jen s rozumem. Jakmile se pustíte do sebezdokonalování či do studia, dbejte na jeho pravidelnost. Jinak kýženého úspěchu nedosáhnete a později by vás mrzelo, že to byl ztracený čas.