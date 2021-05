Štír

Měli byste se řídit heslem, že štěstí přeje připraveným. Nad kolegy sice vynikáte, ale klidně byste si mohli kvůli zbrklosti pohoršit. To by byla obrovská škoda, protože máte parádně rozjetou kariéru a to nejlepší vás ještě čeká. Zapracujte na sobě.