Nejenže jim platil almužnu, mnohým směšných šest až osm tisíc korun čistého měsíčně, ale podle státního zástupce připravil navíc pracovní úřad o 11,4 milionů korun. Ty měl neoprávněně čerpat právě na mzdy postižených v chráněných dílnách.

Za to byl obžalován ze zločinu dotačního podvodu a žalobce pro něj požaduje šest let kriminálu ve věznici s ostrahou.

Nechce vypovídat

Ivo B. vinu odmítl. „Nehodlám ve věci vypovídat,“ vzkázal soudu. Najal si tři advokáty, specialisty na dotační pravidla, a souhlasil, aby líčení proběhlo v jeho nepřítomnosti.

„S obžalobou nesouhlasíme,“ dali se slyšet advokáti. Zpochybnili především výši škody. Poukazují i na leckdy zmatečná vnitřní dotační pravidla Úřadu práce. „Je nutné posuzovat každého zaměstnance jednotlivě, nikoliv jako celek,“ nastínili advokáti. Část z 80 invalidů prý mzdu dostávala bez krácení a podle sjedné smlouvy.

Podle svědků podnikatel zhruba po třech měsících měnil názvy svých firem a uzavíral s lidmi nové smlouvy. Postižení se pak často neorientovali v tom, na co mají nebo nemají nárok.

Z platu odevzdávaly tisícovku

Svědkyně Anna A. vypověděla, že pracovala v Hodoníně v dílně, kde kompletovala sifony. Chodila od pondělka do pátku na ranní směny, vždy od 6 do 14.30 hodin. Dostávala mzdu 8 000 korun čistého měsíčně. „Občas se výplaty zpozdily nebo jsme z ní museli odevzdat firmě tisíc korun nazpět,“ dosvědčila.

Pracovníky vyvážel i mimo město

Jarmilu B. vozil zaměstnavatel z Hodonína celý rok pracovat na benzínku do Brna ke Kauflandu. Dělala obden dvanáctky, od 6 do 18 hodin, za to brala 6 000 korun. „Pak jsem pracovala v Hodoníně, kde jsem v dílně od pondělí do pátku na ranní směně montovala zátky a lepila krabičky. Mzda byla osm tisíc korun,“ uvedla paní Jarmila.

