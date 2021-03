Tajně se oženil s mladičkou ženou. Veřejně ji ale zapíral a když otěhotněla, chtěl se s ní rozvést. Soudní rada Jan Velgo (†58) z Brna na to doplatil. Manželka Marie (24) ho nechala zavraždit. Od jednoho z největších soudních procesů první republiky právě uplynulo 85 let.

Onoho pošmourného dne 16. března 1936 se v činžovním domě v Akademické ulici v Brně odehrálo drama. Vyvrcholilo procesem, který byl bedlivě sledován v tuzemsku i v zahraničí. Obviněni byli Marie Velgová a vrah jejího manžela Václav Černý.

Velgová byla ve vysokém stupni těhotenství. Soudní rada se s ní přesto chtěl rozvést. „Řekl mi přitom, že od něj nic nedostanu," uvedla tehdy před soudem v Brně zoufalá žena. Do soudního sporu s manželem se pouštět nechtěla, tušila, že by prohrála. Najala si proto Václava Černého, aby Velga v jejich bytě zabil.

Vrah se pokusil o sebevraždu

Černý se schoval v bytě Velgových, ale soudní rada ho objevil. Došlo tak k hlučné potyčce, kterou uslyšeli sousedé. Okamžitě přivolali policii.

Kriminalisté byli na místě velmi rychle. To už ale Velgo nežil, Černý ho utopil ve vaně. Pak si přiložil zbraň k hlavě a vystřelil. Kulka mu prošla okem a poškodila částečně mozek. Kupodivu ale sebevraždu přežil.

Proces sledoval celý národ. Soudní síň byla doslova v obležení. Chtěly se do ní dostat davy lidí. Drtivá většina z nich stála na straně Velgové. Její obratný obhájce Felix Liria toho dokázal využít a dosáhl toho, že byla brněnským soudem zproštěna obvinění!

Černý dostal 30 let vězení. Případem se poté zabýval ještě odvolací soud v Novém Jičíně, ten rozsudek změnil. Velgová dostala trest 12 let vězení, odseděla v něm sedm let.

Byl to hrozný lakomec

Velgová se stárnoucím radou seznámila v roce 1933 v brněnském parku. O téměř 35 let starší muž se do dívky bouřlivě zamiloval. Nejprve se setkávali jen v parku, pak ji zval k sobě domů na klavír a výstavu obrazů.

Když na podzim 1935 otěhotněla, oženil se s ní tajně 19. prosince v šest hodin ráno v brněnském kostele sv. Tomáše. Nikdo z okolí nesměl o svatbě vědět. Velgo se za své milostné vzplanutí totiž styděl. Všem v okolí vyprávěl, že Marie je jeho neteř. Ta mu musela až do vraždy vykat.

Marie Velgová (25, roz. Havlíková) při příjezdu do soudní síně v Novém Jičíně v říjnu 1937. U budovy stály stovky přihlížejících.

Velgová u soudu uvedla, že byl strašný lakomec. „Žádné šaty mi nikdy nekoupil. I svatební večeři, kde jsme byli jen my dva a moji rodiče, jsem musela zaplatit já." vysvětlila důvod najatí vraha před soudem.