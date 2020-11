Tragický případ, na jehož konci je smrt teprve měsíčního miminka, začal projednávat Krajský soud v Brně. Ze smrti novorozence je obžalován jeho otec Martin Č. (35). Vraždit měl po hádce s partnerkou. Nad svým ohavným činem přemýšlel, nešlo o afekt! Dítě měl vyhodil z prvního patra domu! Bezcitnému surovci hrozí až 20 let vězení.

Policisté vyjížděli k otřesnému případu do Pohořelic letos 26. ledna večer. „Podstatou věci je usmrcení dítěte, kterému byl jeden měsíc, při vzájemném konfliktu mezi partnery a dalšími členy rodiny. Další skutek je spatřován v týrání družky pana obviněného. Dítě zemřelo pádem na tvrdou podložku,“ řekl před zahájením hlavního líčení žalobce Milan Richter.

Podle prvotních informací jej měl otec vyhodit z okna v prvním patře! „Zjišťujeme okolnosti události, kdy došlo k pádu malého dítěte. Případ prošetřujeme jako podezření z usmrcení z nedbalosti,“ uvedl v lednu policejní mluvčí Bohumil Malášek. Záchranka tehdy miminko odvezla v kritickém stavu do nemocnice, tam ale svým zraněním podlehlo.

délka: 01:07.96 Video Martin Č. (35) je obžalovaný z vraždy vlastního dítěte († 1 měsíc). Kvůli sporům s partnerkou ho měl vyhodit z okna Jiří Nováček

Když ne já, tak nikdo!

Martin Č. se měl pohádat s partnerkou kvůli nevěře. Žena od něj chtěla odejít. Podle žalobce se hádali o to, s kým bude měsíční kojenec žít a kdo jej bude vychovávat. Podle obžaloby otec dítě upustil úmyslně.

„To je ale to, co bude předmětem dokazování a asi největšího sporu, jestli k tomu upuštění došlo úmyslně, ať už formou přímého nebo eventuálního úmyslu, anebo jestli to bylo jenom nedbalostně,“ dodal státní zástupce.

Muž je ve vazbě, k soudu jej přivedla eskorta. Hlavní líčení by ještě dnes končit nemělo, další termín je vypsán na 8. prosince. Veřejnost byla ze soudní síně vyloučena.