Ryby

Nesnažte se klást na sebe větší nároky, než sami zvládnete. Vyprodukujte ze sebe maximum, ale nepřetěžujte se. Jen tak bude všechno v pořádku. Jste citlivé duše, i když to tak vůbec nevypadá, a to napětí by vám mohlo uškodit. Myslete na to na každém kroku.