„Dobrý den, jmenuji se Karolínka, mám 14 let. Táta od nás odešel, máma je na tom špatně, zkouším tohle. Panna už nejsem, mám uzounkou pipinku. Hledám staršího muže, který by mi dával kapesné. Jeden byl moc hrubý a nelíbilo se mi to. Chtěla bych předem aspoň 1000 korun,“ přečetl soudce Jiří Večera jeden ze dvou inzerátů, které Janiak na erotických seznamkách zveřejnil.

Odepsaly stovky, chytilo se deset

Zájem projevilo několik stovek mužů z celého Česka ve věku od 20 do 60 let, jenže drtivá většina poté, co zjistila věk dívenky, couvla. Deset z nich naopak poslalo zálohu na budoucí radovánky.

Dispečer mezinárodní dopravy Janiak se v tu chvíli rázem změnil v rozčílenou matku či otce fiktivní dívenky. Celkově z chlípníků vytáhl jeden milion korun! „Poškozeným vyhrožoval, že pokud nezaplatí, bude o všem informovat jejich rodiny a policii,“ řekl soudce.

Vše prasklo, když řekl jednomu z vydíraných, Antonínovi V., že chce za mlčení rovný milion! Muž nevěděl kudy kam, a tak se nakonec raději vypravil na policii sám.

Byl to zkrat

„Ještě jednou se chci omluvit. Nikdy jsem neměl problémy se zákonem ani pokutu za rychlost. Dohnalo mě to v situaci, kterou si nedokážu odpustit. Už dva měsíce ve vazbě byly pro mě trest. Je to zkrat v mém životě,“ omlouval se obžalovaný, kterému původně hrozilo od dvou do osmi let v base.

Na žalobce i soud jeho přístup očividně zapůsobil. Slovák se ke všemu přiznal, vydírání litoval, začal ve splátkách vracet peníze, které z desítky chlípníků vylákal. Podle propočtů by měl vylákaný milion vrátit během sedmi let.

„Jde o závažný zločin v kyberprostoru, na druhou stranu přístup obžalovaného umožňuje dát mu šanci k nápravě,“ konstatoval soudce Jiří Večeřa po vynesení podmíněného trestu. Soud zároveň zabavil Janiakovi notebook, mobil a 51 tisíc korun, které při domovní prohlídce policie našla.

Žalobce, obžalovaný i zmocněnec poškozených se na místě vzdali práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

Oběti i viníci

Muži, které Janiak vydíral, se jako zájemci o sex s nezletilou osobou dostali do křížku se zákonem. Policie je stíhala pro přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem a výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Z deseti chlípníků osm vyvázlo s podmíněným zastaveným stíháním, zbylí dva z Prahy vyfasovali podmíněný trest dva respektive tři měsíce vězení.