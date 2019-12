Až osm let vězení hrozí u Okresního soudu pro Brno-venkov Tomášovi J. (38), který se na internetových seznamkách vydával za nezletilé dívky, mimo jiné i za Kristýnku (13). Když pak odhalil identitu zájemců o nelegální sex s dítětem, začal je vydírat. Ze 120 mužů od Karlových Varů až po Ostravu se desítka „chytila“ a v obavách z ostudy raději platila. Tomáš si přišel na rovný milion korun.

Slovák žijící na Brněnsku přiznal, že ho k nápadu v roce 2017 přiměl nedostatek peněz. „Prožíval jsem strašnou finanční situace, docházely mi úspory, s přítelkyní nás kvůli psovi vyhodili z bytu,“ hájil se.

Napadlo ho okopírovat situaci, které sám na seznamkách prožil. Některé dívky mu napsaly, že potřebují příspěvek na mobilní kredit či cestu za ním. „Když dostaly peníze, už se neozvaly,“ řekl soudu.

On sám ale vymyslel jiný způsob, jak se nabalit. Přes seznamku brnosex.cz si vytvořil několik profilů jako Kristýnka, Lucinka nebo Sárinka. Poté založil šest e-mailových dres, přes které se zájemci o seznámení komunikoval.

Nemám 15, bude to tajemství

Sexuálním loudilům napsal jako puberťačka a prozradil jim, že jí ještě není 15 let. Jenže našli se tací, kterým to nevadilo. Dokonce psali, že to bude jejich společné tajemství. Tomáš alias Kristýnka poté požádal sexuchtivé muže, aby na určený účet převedli zálohu a dívka je mohla „navštívit“.

délka: 00:33.17 Video Odchod obžalovaného vyděrače od soudu TV Blesk Zdeněk Matyáš

Jenže s převodem peněz se obžalovanému dostaly do rukou i kontaktní údaje žádostivých milců. Tomáš J. alias Kristýnka se rázem změnil v matku či otce dívky a žádal peníze, jinak vše oznámí jejich rodinám nebo rovnou policii.

Ze 120 mužů se chytla desítka, která za mlčení postupně poslala obžalovanému jeden milion korun. Tomáš, kterým má o 14 let mladší přítelkyni, si rázem žil jako v bavlnce. „Každý den jsem něco nakupoval, dárky, mobil, dovolenou. Snažil jsem se Hanku hýčkat,“ svěřil se dispečer mezinárodní nákladní dopravy.

Tomáš přestřelil

Jenže na svůj apetit dojel. Po Antonínu V. (37), který mu za mlčení zaplatil 39 tisíc, žádal další peníze - rovný jeden milion korun. Jenže ženatý muž nevěděl kudy kam, proto vše řekl doma. A po radě bratra zamířil na policii.

„Mě moc nezajímalo, co to je za dívku, kde bydlí, bral jsem to jako zpestření, zkrácení dlouhé chvíle. Byl jsem hloupý, poslal jsem mu i intimní fotku,“ uvedl klíčový svědek Antonín V.

Trpí depresemi

Tomáš J. trpí podle svých slov syndromem neklidných nohou, nutkavými pohyby hlavu, potlačovanými zvukovými projevy, užívá proto antipsychotika a antidepresiva. „Toho, co se stalo, velmi litují a všem poškozeným se omlouvám. Začal jsem splácet škodu, posílám na splátky z platu deset tisíc korun měsíčně,“ řekl u soudu. Ten jednání odročil kvůli výslechu dalších aktérů pozoruhodné kauzy.

„Za tři měsíce po otevření případu jsme zmapovali neskutečné množství potenciálních zájemců o sexuální služby s nezletilými dívkami. Myslel jsem si, že mě už nic nerozhodí. Ale mýlil jsem se,“ poznamenal k případu žalobce Michal Jílovec.

Oběti i obvinění

Mužům, kteří se stali obětí vydírání kvůli fiktivní Kristýnce, Sárince či Lucince, hrozí paradoxně také trest. Za přečin navazování nedovoleného kontaktu s dítětem či svádění k pohlavnímu styku mohou vyfasovat dva respektive až pět let vězení. Protože se jedná o „zájemce“ od Karlových Varů po Ostravu, vyšetřuje je policie podle jejich bydliště v jednotlivých krajích.