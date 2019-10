V sousedství pracovali dělníci na stavbě, neznámému pobertovi to však vůbec nevadilo. V pravé poledne si v brněnské čtvrti Tuřany vyhlédl rodinný dům, rozbil okno a šel na věc.

Pachatel si cestu do obydlí zkrátil přes okno do kuchyně. Pečlivě prohledal všechny místnosti, až našel, co hledal.

„Během svého počínání si poberta přivlastnil rodinné zlaté a stříbrné šperky, to mu však nestačilo a ještě navíc poničil vnitřní vybavení domu,“ shrnul počínání zloděje a vandala v jedné osobě policejní mluvčí Petr Vala.

Sečteno, podtrženo, nenechavec způsobil obyvatelům domku škodu za 54 tisíc korun. Ti si naštěstí cennosti nafotili, pachatel, který se bude snažit lup pod rukou prodat, tak ještě nemá vyhráno.

Majitelé si šperky nafotili

„Pokud by někdo cennosti poznal, či by je někdo nabízel k prodeji, ať se ozve na linku tísňového volání 158. Taktéž se může přímo obrátit na kolegy z obvodního oddělení Brno-Komárov na telefonní lince 974 623 694,“ uvedl policista.

