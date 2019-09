Pro potenciální zloděje je nesmírně jednoduché vloupat se do domů nebo bytů, klasická okna nejsou příliš bezpečná. Pokud je lidé nechají pootevřená a odejdou, vyslovují nad sebou ortel. Zlodějům ale nedělají problém ani zavřená okna. Říká to Milan Klepsa, který v Česku zastupuje firmu, jež dodává okenní profily. Petr Sýs z jiné společnosti potvrzuje, že okna na ventilačku lákají lupiče, ještě větší riziko ale vidí v mikroventilaci.

Kousek provázku, rulička a pár vteřin. Po sociálních sítích v posledních dnech koluje video, jak zloděj s pomocí naprosto obyčejných předmětů a trochou zručnosti otevře za pár vteřin okno, která je lehce pootevřené, aby ventilovalo. Záznam vyvolal velkou odezvu, lidé byli překvapeni, jak je takové vloupání přes okno jednoduché.

Přitom podle Klepsy nejde o žádnou novou informaci. Bezpečnost oken je téma, které se řeší dlouho a dlouho se ví, že standardní okna před vychytralými zloději neobstojí. Ta pootevřená už vůbec. „Je to pro toho zloděje samozřejmě jednodušší, ale není to pro ně žádná překážka. Jako že žádná překážka pro ně ani není, když je to okno zavřené,“ vysvětlil expert pro Blesk Zprávy.

Lupiči jsou podle něj velmi fikaní. „Neboť tím, jak se to učí, tak se dostanou dovnitř do tří vteřin. Když máte standardní kování, tak se do tří až pěti dostanete dovnitř bez problémů,“ říká Klepsa, zastupující firmu VEKA. Majitel bytu ani nic nepozná a neuslyší, maximálně bude mít označený okenní profil – zvuk přitahuje pozornost, takže se zloději naučili žádný nevydávat.

Před pootevřenými okny varuje i Sýs, produktový manažer společnosti Deceuninck, která vyrábí okenní a dveřní profily z PVC. „Okno v přízemí otevřené třeba přes noc tzv. na ventilačku je skutečně lákadlem pro zloděje, pokud zevnitř kliku okna nezamkneme tak, aby se s ní bez klíčku nedalo otočit. Ještě větší hrozbou je pak tzv. mikroventilace, kdy okno reálně drží pouze v jednom bodě a je tedy velmi snadné dostat se dovnitř,“ popsal odborník.

„Česká nátura je taková“

Klepsa nicméně upozorňuje, že není nutné propadat panice. Okna, která odolají zlodějům, existují. „Ideální je, když si lidé kupují okna, kde je bezpečnostní kování. Protože to bezpečnostní kování právě má za následek, že zabraňuje vloupání,“ uvedl expert s tím, že čím víc bodů toto kování má, tím lepší, protože jej zloději nepřekonají.

V každém případě vše začíná a končí u ceny. U levného okna je větší šance, že se přes něj lupiči dostanou. Bezpečnostní kování vydrží, ale vyjde na více peněz. „O té problematice se pořád mluví a lidé si pořád nedají vymluvit ‚nekupujte to nejlevnější, nemá to smysl, zbytečně na začátku šetříte a na konci proděláte majlant,' bohužel česká nátura je taková,“ uzavřel Klepsa.