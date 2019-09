Neoznačené krabičky opatřili organizátoři falešnými etiketami nejčastěji značky Marlboro a L&M a vesele dál prodávali pod rukou. Tabák zase zamířil do sítě osvědčených odběratelů. „Jedná se o zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve velkém rozsahu,“ uvedla žalobkyně Jana Vítková.

Kurýra dělal i bývalý právník

Gang tvořilo šest Vietnamců a tři Češi, kteří ale coby řidiči hráli v kšeftu druhé housle. Zadavatele práce znali jen podle jejich českých přezdívek Milan, Tibi a Kuba. „Jsem v důchodu, chtěl jsem něco dělat. Já rád řídím a jsem ochoten každému pomoci. Naložili mi auto a já to odvezl, kam chtěli. Myslel jsem, že jsou to nějaké křupky nebo polévky,“ vypověděl někdejší právník Jindřich C. (70), který získal titul na policejní škole.

Zásilky se lišily. Někdy vezl kurýr dvě krabice, v každé bylo 10 tisíc cigaret. Jindy mu naložili rovnou pětadvacet a tudíž čtvrt milionu cigaret. „V tomto konkrétním případě se jednalo o zkrácení daně o částku 650 tisíc korun,“ upozornila žalobkyně.

Daniel: Myslel jsem, že vezu boty a oblečení

Co řidiči převáželi, prý netušili. „Říkali, že povezu boty a oblečení, tohle by mě nikdy nenapadlo. Mě jen zajímalo, jestli nejde o drogy, to bych odmítl,“ tvrdil soudu obžalovaný Daniel F. (44). Za jednu jízdu do Polska a zpět do Havířova kasíroval 500 až 800 korun.

Tabáková mafie rozjela svůj kšeft loni v červnu, do listopadu, než spadla klec, převezla do Česka stovky tisíc cigaret a stovky kilogramů neoznačeného řezaného tabáku. Coby organizované skupině hrozí všem členům gangu pět až 10 let v base.

Video: Pražští celníci při zabavení tisíců padělků