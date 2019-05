Policisté v uniformách i v civilu obešli před 9. hodinou domy v okolí bydliště údajného střelce s tím, ať se lidé schovají a nevycházejí ven. „Slyšel jsem sérii výstřelů. Nad obcí lítá vrtulník,“ řekl Blesk.cz jeden z obyvatel Dražůvek.

Na místě je zásahová jednotka a vyjednavač. „Střelec by měl být zabarikádován v jednom z místních domů a my se s ním budeme snažit za pomoci vyjednavače navázat kontakt. Nebo případně provést násilný vstup do obydlí, abychom zjistili, co se tam vůbec děje,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník. Zásahovak do jeho domu vtrhla v 11.30. Z místa se ozývají výstřely.

„S tím člověkem jsou tady pořád problémy. Každému diktuje, co má dělat, a když není podle jeho, tak po lidech hází kameny," uvedla jedna z místních žen.

Zraněný je v nemocnici



„Na místo jsme vyslali lékařskou posádku, inspektora provozu a leteckou záchrannou službu. V péči máme jednu osobu,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Asi 140 metrů silnice v Dražůvkách je kvůli této mimořádné události uzavřeno. Dražůvky leží asi osm kilometrů západně od Kyjova, mají zhruba 300 obyvatel.

