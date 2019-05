Bez peněz do hospody nelez! Neotřelým, avšak dříve klasickým způsobem, se rozhodl flamendr (21) v hospodě v Brně-Řečkovicích řešit svůj problém s nedostatkem hotovosti.

V hospodě, kde neměl tři stovky na útratu, nechal jako zástavu své boty a část oblečení a polonahý se vydal peníze vyžebrat od kamaráda. „Při teplotě kolem nuly byl bosý a kromě kalhot na sobě měl jen tričko s krátkým rukávem,“ řekla strážnice Tereza Kadrnožková.

Když se divný zmrzlý týpek, který nebyl opilý, potloukal polonahý v domě v Novoměstské ulici, zavolali na něj nájemníci strážníky.

„Vysvětloval, že neměl v hospodě čím zaplatit útratu a oblečení prý personálu nechal do té doby, než od kamaráda donese peníze na zaplacení,“ řekla Kadrnožková.

Strážníci se s flamendrem do knajpy vydali. Hospodský jeho slova potvrdil a oblečení i s doklady mu vydal zpátky. Neměl přitom zřejmě příliš čisté svědomí – do zástavy by totiž doklady nikdo nikdy přijímat neměl.

Protože se ale zaplacení útraty v restauraci ani po zásahu strážníků nedočkali, čeká na mládence kvůli nezaplacenému pití a cigaretám správní řízení. Podezřelý je totiž z přestupku podvodné útraty.

