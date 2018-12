František D. je na Moravě známý jako spoluzakladatel erotických podniků Moulin Rouge. Právě kvůli jeho půlmiliardovému jmění ho údajně chtěla jeho manželka Eva G. sprovodit ze světa. K hrůznému činu podle žalobce navedla svého milence Josefa K., milovníka šipek a sázení. Na podzim vymyslela plán, jak se zbavit manžela. Milenci prý za to slíbila neuvěřitelných 50 milionů!

Začátkem listopadu 2017 si Josef K. domluvil schůzku s Františkem D. Společně měli obhlídnout pozemky v přírodní lokalitě Hády. „Řekl jsem mu, že chci koupit lom, za tři miliony. On mi řekl, že to je blbost, že to bude za 120 milionů. Mluvili jsme spolu 45 minut, on se pohyboval u srázu. Šli jsme, mlel jsem z cesty,“ popsal schůzku Josef K.

Když dvojice stála u hrany srázu, Josef K. do Františka strčil a snažil se jej shodit do propasti hluboké 18 metrů. „Stál přede mnou, žďuchl jsem do něj a nepřemýšlel jsem. On ležel přede mnou, dívali jsme se na sebe, prý co děláš, ptal se. Bylo to šílené. Jenom jsem ho překulil, hrana byla metr ode mne. Metr pod hranou visel. Kopl jsem mu písek do očí,“ popsal útok.

Podnikatel se dokázal zachytit o výstupek. To mu zachránilo život. Josef K. do něj ještě kopal a házel mu písek do očí. Pak jej však vyrušil chodec a vrah utekl. „Na volání o pomoc přispěchali dva muži, kteří zavolali policii. Zcela vysílenou oběť drsného útoku zachránila policejní hlídka,“ uvedl v obžalobě dvojice z pokusu vraždy státní zástupce Milan Richter.

Vyčerpaného seniora, který visel na skále, zachránili policisté. Autor: Foto Blesk - Zdeněk Matyáš a PČR

Majitelka dvou vysokoškolských diplomů Eva G. u soudu svou vinu razantně popřela. „Je těžké se obhajovat z něčeho, co jsem neudělala,“ řekla trestnímu senátu. Dvě hodiny pak bod po bodu vyvracela jednotlivá tvrzení obžaloby. „Motiv, proč mně to pan K. dělá, zná jen on sám,“ dodala.

Zdůraznila, že neměla sebemenší důvod chtít, aby se manželovi cokoliv špatného stalo. „Máme se fajn. Pracuji v jeho firmách jako manažerka. Kromě padesátitisícového příjmu mně platí muž měsíčně 23 tisíc na benzín, 30 tisíc na potraviny, 15 tisíc na přilepšení synovi. Mám velký byt, dům, pozemky, nějaké zlato, diamanty a úspory. Celkem asi za deset milionů korun,“ řekla. „Manžel mi denně pláče do telefonu, že mě chce domů, chodí za mnou pravidelně na návštěvy do vazby,“ dodala. Po jejím výslechu odročil soudce hlavní líčení na leden. V něm bude vypovídat sama oběť. "Moje žena je stoprocentně nevinná. Uráží mne, že jsou základem celé obžaloby slova prolhaného vraha. Mě samotného se přitom nikdo na nic neptal," řekl Blesku František D.

délka: 00:41 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Žena a její milenec jsou obžalovaní z vraždy nepohodlného manžela. Měli ho shodit kvůli tučnému dědictví ze skály. Muž jako zázrakem přežil Zdeněk Matyáš