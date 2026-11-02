Zbrojovácký anděl, srdce našeho klubu nebo maminka malých fotbalistů i fotbalistek – tak na Olgu vzpomíná fotbalový klub na svých stránkách.
„Láska Olinky Frydrýškové k fotbalu začala už v dětství. Fotbal nejprve hrála s kluky, později se během studií v Brně dostala také k dívčímu fotbalu. Fotbal ji v roce 2015 přivedl do Zbrojovky. Nejprve se zapojila do trénování nejmenších dětí, absolvovala trenérskou licenci a postupně se její působení v klubu rozrostlo do mnohem širších rozměrů,“ popisuje klub.
Olga léta zastávala pozici vedoucí všech přípravkových týmů i dívek. Starala se o každodenní chod družstev, komunikaci s rodiči a trenéry, organizaci i nespočet dalších činností, bez kterých by mládežnický fotbal nemohl fungovat.
„Pro nejmenší hráče a hráčky ale znamenala mnohem víc než jen vedoucí týmu. Byla jejich druhou maminkou. Když někdo potřeboval utěšit, pofoukat odřené koleno nebo jen obejmout, Olinka byla vždy nablízku. Dokázala vytvořit prostředí, ve kterém se děti cítily bezpečně a věděly, že se na ni mohou kdykoliv obrátit,“ vyseklo vedení klubu poklonu obětavé ženě.
„Odešel zbrojovácký anděl. Člověk, který za sebou zanechal nespočet krásných vzpomínek a stovky vděčných dětí,“ končí své rozloučení Zbrojovka Brno.
Poslední vzkaz všem, kteří ji znali a měli rádi, napsala jejím jménem i rodina na sociální síť: „Ahoj všichni, to co teď píšu je můj definitivně poslední příspěvek. V sobotu jsem odešla navždy, takže se už neuvidíme ani neuslyšíme. Děkuji vám všem za hezké zážitky s Vámi a vzpomínejte na mě v dobrém.“