Klub, který už v předstihu postoupil do nejvyšší fotbalové soutěže, předpokládá zahájení prací příští rok. Investice by měla stát vyšší stovky milionů korun.
„Chceme vytvořit jedno z nejmodernějších tréninkových center nejen v Česku, ale možná i ve střední Evropě. Inspirujeme se v zahraničí a spolupracujeme s kluby, které mají s rozvojem akademií dlouhodobé zkušenosti," uvedl generální manažer Zbrojovky Brno Jan Mynář.
Pro obec prestiž
Vedení Měnína hledalo vhodný pozemek tři čtvrtě roku. „Nakonec jsme takový pozemek našli, byl ve vlastnictví soukromé osoby," řekl starosta Marek Chudáček s tím, že zastupitelstvo výstavbu vítá, protože je to pro obec prestižní záležitost.
Nová akademie má soustředit na jedno místo veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Cílem je vytvořit centrum, kde budou společně fungovat A-tým, mládežnické kategorie, ženský úsek i klubový management. Projekt zahrnuje výstavbu hřišť a hlavní budovy se šatnami nebo zázemím pro regeneraci, administrativu a zdravotnické zázemí.
Vedení Zbrojovky odhaduje, že by práce mohly začít v příštím roce a první část areálu by mohla začít sloužit v horizontu dvou let. Areál by mohl pojmout až 15 trénínkových ploch.
Stavbaři dokončili hrubou stavbu Areny Brno (8.2025)
