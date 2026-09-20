„Chceme mít stadion pro 30 tisíc diváků, potřebujeme proto, aby byl vysoký 37 metrů,“ vysvětlil generální manažer Zbrojovky Jan Mynář. Brno napak požaduje, aby byl vysoký jen 30 metrů.

Ze všech míst by měli diváci mít velmi dobrý přehled o dění na hřišti.
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Město chce víc peněz

Magistrát navíc chce od klubu více peněz. Ten nabídl, že po odečtení nákladů na demolici zaplatí za pozemek pět milionů korun a stadion postaví za své. Brno ale žádá 49 milionů. „Cena byla stanovena revizním znaleckým posudkem,“ řekla mluvčí radnice Klára Opálková.

O tom, zda je pro Brno přípustná výška stadionu 37 metrů, rozhodne jednání na ministerstvu kultury. Klíčové bude, zda by při takové výšce nezakrýval chráněné výhledy na město.

Nejvyšší fotbalové stadiony v Česku jsou nyní vysoké kolem 25 metrů, nejvyšší tribunu ve světě má Camp Nou v Barceloně se 48 metry.

Poslední ligový zápas se za Lužánkami hrál 30. září 2001 mezi FC Stavo Artikel Brno a FC Hradec Králové. Pak bylo sportoviště uzavřeno. V roce 2004 koupilo fotbalový stadion město Brno za 17,5 milionu korun.
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Fotbalový stadion v Lužánkách vznikl v letech 1949 až 1953. V 70. letech získal novou tribunu, která navýšila jeho kapacitu na 50 tisíc diváků. Nejblíže k jejímu naplnění bylo v říjnu 1996, kdy na prvoligové utkání Zbrojovky a Slavie Praha došlo 44 120 diváků.

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Lužánky k zemi? Stadion musí pryč, říká radní. Šok a účelovost, tvrdí opozice
Zdroj: isport.tv
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Ze všech míst by měli diváci mít velmi dobrý přehled o dění na hřišti.
Ze všech míst by měli diváci mít velmi dobrý přehled o dění na hřišti.
Autor: Petr Hrůša, Ateliér Brno