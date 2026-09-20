„Chceme mít stadion pro 30 tisíc diváků, potřebujeme proto, aby byl vysoký 37 metrů,“ vysvětlil generální manažer Zbrojovky Jan Mynář. Brno napak požaduje, aby byl vysoký jen 30 metrů.
Město chce víc peněz
Magistrát navíc chce od klubu více peněz. Ten nabídl, že po odečtení nákladů na demolici zaplatí za pozemek pět milionů korun a stadion postaví za své. Brno ale žádá 49 milionů. „Cena byla stanovena revizním znaleckým posudkem,“ řekla mluvčí radnice Klára Opálková.
O tom, zda je pro Brno přípustná výška stadionu 37 metrů, rozhodne jednání na ministerstvu kultury. Klíčové bude, zda by při takové výšce nezakrýval chráněné výhledy na město.
Nejvyšší fotbalové stadiony v Česku jsou nyní vysoké kolem 25 metrů, nejvyšší tribunu ve světě má Camp Nou v Barceloně se 48 metry.
VIDEO: Lužánky k zemi? Stadion musí pryč, říká radní. Šok a účelovost, tvrdí opozice.