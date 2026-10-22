„Obdrželi jsme zprávu tak smutnou, že jí ještě teď nemůžeme uvěřit. Náhle nás opustil náš kolega a kamarád Josef Pšenička. Naše muzeum tak přichází o dlouholetého oddaného zaměstnance, vedoucího Centra paleobiodiversity, etablovaného odborníka, uznávaného vědce, ale především o srdečného a společenského kolegu. Další slova jsou zbytečná, Pšenda nám zkrátka bude moc chybět,“ uvedlo Západočeské muzeum v Plzni.
Josef Pšenička pocházel z Radnic na Rokycansku. Právě zde učinil svůj největší objev. V lokalitě Ovčín objevil 312 milionů let starou přesličku. Podílel se také na vzdělávacích aktivitách i přeshraničních projektech s vědci z celého světa. Podnikl i řadu expedic do Afriky nebo Číny.
Muž mnoha zájmů
Pšenička se angažoval se v mnoha oblastech. Byl dlouholetým dobrovolníkem u hokejového týmu Pilsen Wolves. „Od prvních kroků našeho klubu až do posledních dnů mu věnoval svůj čas, energii a především obrovskou obětavost. Vždy byl ochotný pomoci a nikdy mu nebylo lhostejné, jak se našemu klubu daří,“ uvedl klub na sociální síti.
V neposlední řadě se paleontolog Pšenička angažoval také v komunální politice. Letos kandidoval za hnutí PRO Plzeň. Jde o regionální hnutí, které nemá s celostátní stranou PRO nic společného.
„Josef byl člověk, kterého jsme si vážili nejen pro jeho práci a znalosti, ale především pro to, jaký byl. O to těžší je přijmout zprávu, že už není mezi námi,“ uvedli jeho kolegové z hnutí.
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