Na molo přivezla kapitány ve slavnostních uniformách loď Vídeň. Do slavnostního se oblékl i vedoucí lodní dopravy Martin Ecler (54). Může se pochlubit tím, že za kormidlem stojí už 36 let a je v podniku služebně nejstarším kapitánem.
„Jako dítě jsem modely nelepil, ale zato vystudoval loďařskou školu v Děčíně a jezdil na Labi na nákladní lodi,“ prozradil. Po sametu ho osud zavál na jižní Moravu. „Poprvé jsem na Prýgl vyplul v osmnácti a už u toho zůstalo. Jen mi přibylo víc práce, když mám pod sebou všechny, co se o lodě starají.“
Na lodích dopravního podniku prožil řadu kuriózních historek. „Stalo se, že plavidlo vypovědělo poslušnost a museli jsme cestující evakuovat. Občas se na lodi konají párty a někteří z účastníků se rozhodnou svlažit skokem do vody. Ale nebojte, všechny vylovíme živé,“ dodal Ecler s úsměvem.
Ze dvou už je sedm
Pravidelný provoz začal na Prýglu v květnu 1946. Základ flotily tvořily dvě původem německé lodě Brno a Morava, které doplnil malý člun Svratka. První plavební trasa měřila 6,3 kilometru a spojovala bystrcké přístaviště s hradem Veveří.
Lodě dopravního podniku v Brně vypluly do jubilejní 80. sezóny TV Blesk Zdeněk Matyáš
Největší popularitě se lodní doprava těšila v 50. letech. V sezóně v roce 1956 lodě přepravily rekordních 848.192 cestujících. Aktuální flotila dopravního podniku se skládá ze sedmi lodí: Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas, Stuttgart, Morava a Brno.
Ekologický provoz
„Kulaté výročí připomíná bohatou historii plaveb v Brně, ale také vizionářství našich předchůdců. Zatímco se dnes celý svět snaží o ekologizaci dopravy, my na Brněnské přehradě provozujeme flotilu na čistě elektrický pohon už od roku 1946," uvedl generální ředitel dopravní podniku Miloš Havránek při sobotním zahájení jubilejní sezóny. Ta potrvá do 31. října.
Oslavy vyvrcholí v květnu
V 80. sezoně vyplouvá na přehradu sedm lodí s kapacitou 120 až 200 lidí, o provoz se stará 14 kapitánů a 50 lodníků. Trasa mezi Bystrcí a Veverskou Bítýškou měří zhruba deset kilometrů. Jedna cesta trvá 70 minut, celý okruh přibližně 2,5 hodiny. Oslavu výročí naplánoval dopravní podnik na 23. května, kdy lze navštívit celý areál lodní dopravy.