Například poslední lednový týden zemřel po střetu s tramvají u zastávky generála Píky chodec (†40) , který se pohyboval v kolejišti. V polovině února pro změnu zavrávoval na nástupním ostrůvku v Křížově ulici starší muž a spadl mezi soupravu přijíždějící tramvaje. Vážným zraněním podlehl.
Podívaná jen pro otrlé: Nejhorší srážky pražských tramvají s chodci za poslední rok! Dva za nepozornost…
Pozornost řidičů
„Každý střet chodce s tramvají je tragédií. Jen za první tři měsíce letošního roku evidujeme sedm srážek chodců s tramvajemi, z toho tři měly smrtelné následky,“ upozornil Miloš Havránek, generální ředitel dopravního podniku. Každý rok dojde v Brně k 10 až k 15 střetům člověka jen s tramvají.
Dopravní podnik v Brně zveřejnil videa střetů tramvají s chodci, jde o novou kampaň Dopravní podnik města Brna
Dopravní podnik v Brně zveřejnil videa střetů tramvají s chodci, jde o novou kampaň Dopravní podnik města Brna
Desítkám takových případů denně zabrání řidiči včasnou signalizací a pohotovou reakcí. „Nejedná se pouze o děti a mladistvé, ale často i o seniory, kteří vstupují do dráhy tramvají bez rozhlédnutí. Apelujeme proto na všechny občany Brna, aby byli ve městě pozornější. Rodiče prosíme, aby tato rizika svým dětem opakovaně vysvětlovali,“ podtrhl Havránek.
Na sociálních sítích a na LCD obrazovkách ve vozech se objeví videa ze záběrů z kolizních kamer. Zachycují chodce dobíhající na červenou, vcházející bez rozhlédnutí nebo přecházející přímo před nebo za stojícím vozem, kde je následně srazí protijedoucí vozidlo.
Co říká dopravní expert
Podle mluvčího Ústředního automotoklubu ČR Igora Siroty je každá preventivní kampaň dobrá. „I když nečekejme zázraky. Mladá generace podobná varování podceňuje, starší lidé zase v podobných situacích často reagují opožděně. Touto formou je kampaň hodně naturlistická, uvidíme," míní dopravní expert.
Zásady bezpečného cestování MHD
*Při příchodu k vozovce/tramvajové trati se vždy zastavit a rozhlédnout. Tramvaj je desítky tun vážící kolos, který má dlouhou brzdnou dráhu a není schopné zastavit hned. Z rychlosti 40 km/hod potřebuje přibližně 20 metrů do úplného zastavení.
*Na zastávce vždy počkat, až vůz odjede a pak přecházet. Mnozí cestující vystoupí a přechází před nebo za vozidlem MHD – nevidí však protijedoucí vůz, který je může srazit
*Nikdy nedobíhat! Při dobíhání mnozí lidé nerespektují semafory a vbíhají do silnice na červenou, čímž ohrožují své zdraví. Za chvíli jede další spoj.
*Při cestování ve voze se držet. Řidič může kvůli překážce na trati prudce brzdit. Pevným držením mohou cestující předejít pádu a úrazu.