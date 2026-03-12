Ti na místo okamžitě vyslali dvě hlídky. V jejich čele šel evidentně milovník zbraní a munice. „To máme minometný krásný granát,“ zahlásil okamžitě strážník nadšeně. Společně s kolegy prostor okamžitě uzavřeli a přivolali pyrotechnika.
„Pro rybáře to znamenalo opustit část pláže, kterou si vytipoval a měl tam už nějakou dobu nahozeno. Drobné příkoří ale přijal s humorem a pochopením,“ ujistil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Rybář našel na Brněnské přehradě minometný granát (březen 2026). Městská policie Brno
Kde se granát z druhé světové války v Rakovecké ulici nedaleko vodní záchranné služby najednou vzal, je záhadou. „Nedá se vyloučit, že ho už o něco dříve někdo objevil a nález neohlásil,“ dodal mluvčí strážníků.