Rodičce pomohla cennými radami operátorka na lince 155 a především její maminka. „Zástupkyně ženského pohlaví tří generací to zvládly skvěle,“ shrnula s nadhledem mluvčí záchranky Michaela Bothová. Na den, kdy si babička odrodila vlastní vnučku, v rodině nikdo nezapomene.
Zdravotníci ošetřili miminko i maminku a následně je převezli do porodnice. „Celé rodince gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a láskyplné dny,“ dodala mluvčí. Novorozená Natálka „zapózovala“ v prvních hodinách svého života v čepičce se znakem záchranné služby.
Co je překotný porod
Překotný porod je velmi rychlý, spontánní porod, který trvá méně než 2 až 3 hodiny od začátku pravidelných kontrakcí. Je charakteristický silnými stahy a rychlým otevíráním porodních cest, často u vícerodiček. Pro jeho zdárný průběh je důležitá rychlá reakce a telefonát záchranné službě.
Rychlý porod pětkrát jinak
Záchranáři rozlišují hned pět situací, kdy jde o tzv. překotný porod. V první variantě rodičku záchranka odveze včas a k porodu dojde ve zdravotnickém zařízení. Druhou je situace, kdy dojde k porodu přímo v sanitce. Za třetí porodí matka doma už s asistencí přítomných zdravotníků.
„Další možností je porod doma, ještě před naším příjezdem, což je i případ malé Natálky. Nechybí ovšem ani situace, kdy manželský pár míří autem do porodnice, ale musí někde zastavit, protože porod už začal,“ shrnula Bothová.
