„Dřív tady bývalo místo pro invalidy, kde jsem parkoval. Pak ho ale Brno zrušilo bez náhrady. Nemůžu si dovolit zaparkovat jeden nebo dva kilometry od domu a pak jít pěšky,“ upozornil Koudelka.



Skoro dva tisíce týdně na pokutách

Začal parkovat poblíž domu tak, že stojí deset metrů před autobusovou zastávkou stále ještě v odstavném pruhu. „Nebráním nikomu v jízdě ani ve vjezdu, částečně ale stojím na chodníku,“ přiznal senior.

Video Video se připravuje ... Invalida Václav Koudelka (77) z Brna parkuje se svým červeným fordem na konci pruhu určeného primárně pro zásobování a autobusovou zastávku. Hynek Zdeněk

Chodníku o šířce čtyři metry odebírá svým parkováním přibližně 40 centimetrů. Za to mu chodí pokuty. „Už jsem zoufalý. Týdně platím až tři po 600 korunách. Je to pro mne likvidační. Pokud by se našlo jakékoliv místo v blízkosti mého bytu, znamenalo by to pro mne obrovskou úlevu,“ vysvětlil.



Co je potřeba k vyřízení?

Po upozornění redakce Blesk.cz mu je radnice v Králově – Poli ochotná vyjít vstříc.řekla mluvčí této městské části Olga Pelcová.

Vyplněný formulář žádosti o vyhrazené parkovací stání pro invalidní osobu, projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem (pokud ji bude zpracovávat projektant z Brněnských komunikací, je pro držitele ZTP/P zdarma), průkaz ZTP/P a rozhodnutí o jeho přidělení, občanský, řidičský a technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu a lékařská zpráva.



Fotogalerie 8 fotografií Vůz Václava Koudelky nijak nebrání ve výjezdu a šířku chodníku snižuje jen o několik desítek centimetrů. Autor: Hynek Zdeněk

Držitelé ZTP/P mají zdarma vypracování projektové dokumentace a jsou osvobozeni i od správního a místního poplatku. Hradí výhradně jednorázový poplatek za realizaci dopravního značení ve výši dva tisíce korun. Při prodlužování doby se už neplatí.