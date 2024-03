Nescházelo mnoho a na olympijských hrách v Soulu v roce 1988 mohli čeští fanoušci skandovat jeho jméno. Tomáš Kára jako několikanásobný mistr republiky úspěšně absolvoval olympijskou kvalifikaci osmiveslic. Ta ale nakonec nestartovala na olympiádě kvůli finančním důvodům.



Spoluator nejuznávanější učebnice

Kára se tak plně soustředil na svůj druhý celoživotní koníček, kterým se mu stala medicína. Získal několik světových prestižních ocenění a stal se spoluautorem jedné z nejuznávanějších učebnic kardiologie Mayo Clinic Cardiology Review.

„Byl jeden z mála, který se zajímal a dokázal ocenit práci sester. Podal ruku, poděkoval a popřál krásný den, vidím to jako dnes... jeho pevný stisk ruky,“ zavzpomínala na sociálních sítích na oblíbeného lékaře jedna ze zdravotních sester.



Velká ztráta pro všechny

Slova chvály pějí na Káru i kolegové lékaři a pacienti: „Byl to úžasný lékař, člověk s velkým srdcem a gentleman co se týče chování prostě Náš pan docent Kára.“ „Jsem vděčná, že jsem měla čest s ním pracovat.“ „Tomáš patřil mezi to málo chytrých, sympatických, vstřícných a hrozně hodných lidí. Ach jo.“

O úmrtí lékaře informovala Nemocnice Milosrdných bratří, kde Kára pracoval. Předtím působil i ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny a na klinice kardiovaskulárních onemocnění Mayo Clinic v Rochesteru v USA. Byl iniciátorem otevření Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně. V loňském roce obdržel z rukou primátorky Brna Markéty Vaňkové (46, ODS) Cenu města.