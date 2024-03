Za volantem trolejbusu jí najdete nejčastěji na lince číslo 25. Řídí desátým rokem, cestu zná takřka nazpaměť. Proč ale skloubila náročnou práci s vojenským drilem?

„Vojna mě vždy lákala, ale střední vojenskou mi rodiče zatrhli. Potom jsem měla syna, a když odrostl, myslela jsem si, že jsem už na to stará,“ svěřila se.

Místo za volantem velitelkou oddílu

Před pěti roky ale potkala kamaráda a nechala se zlanařit. Podepsala závazek armádě, jehož součástí je až šest cvičení za rok. Kdo si myslí, že Jana řídí jen nějakou vojenskou techniku, je na omylu. „Jsem velitelkou roje, tedy osádky, kterou převáží do akce bojové vozidlo pěchoty,“ vysvětluje Jana, která dosáhla hodnosti četařky.

Výcvik v aktivní záloze není procházkou růžovým sadem. Kromě zkoušek z teorie jde i o cvičení v mrazech a v mokré výstroji, posilování fyzičky, střelbu. „Slabé chvilky přijdou, ale jen krátce. Musíte si přebrat, jestli vám to stojí za to. Já už mám po pěti letech jasno,“ ubezpečuje Jana Dobiášová.

Doma jsou na ni hrdí

Na pracovišti se setkala s různými reakcemi. Do aktivní zálohy zlákala několik kolegů. Jiným je její aktivita volná, další tvrdili, že ženská na vojnu nepatří.

Co na to její rodina? „Mám skvělého manžela a syna, kteří mají pochopení. Sice to neřeknou, ale vím, že jsou na mě hrdí. Hodně pomáhají s domácností, máme totiž čtyři psy a koně,“ prozradila Jana.

Jana odmítá řeči, že ona a další členové zálohy si jen hrají na válku. „Nikdo rozumný válku nechce. Na druhou stranu víme, jaká je situace kousek od nás v Evropě. To bychom měli mít na paměti. Chci mít každopádně jistotu, že bych svou rodinu dokázala ochránit,“ uzavírá Brňanka.

Co je aktivní záloha

Je součástí ozbrojených sil České republiky, které se zřizují na základě zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování a o službě vojáků v záloze. Příslušníci aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku a zbylý čas se věnují civilnímu zaměstnání – tak mohou kombinovat dvě povolání, vojenské a civilní.

Před ruskou agresí na Ukrajinu v únoru 2022 tvořilo armádní zálohu 4 tisíce dobrovolníků, poté jejich počet začal růst. Podle údajů 10 procent z celkového počtu tvoří ženy.

VIDEO: Výcvik české dělostřelecké brigády