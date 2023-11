Rod Mensdorff-Pouilly patří ke staré francouzské šlechtě z Lotrinska, o níž jsou první zmínky ze 14. století. Příbuznou rodu, jehož heslo zní »statečností a láskou«, byla britská královna Viktorie nebo belgický král Leopold I. V českých zemích se rod objevil v první polovině 19. století, kdy získal do vlastnictví mimo jiné zámek Nečtiny v západních Čechách a zámek v Boskovicích na Moravě.

Majetek zabavili nacisté i komunisté

Právě na panství nacisté uvalili v roce 1942 nucenou správu, která trvala až do konce války. Hrabě Alfons Karel (1891 až 1973), otec Huga, odmítl německou národnost a byl zadržován gestapem. Ke konci války se přidal k odboji.

Přesto rod komunisté nešetřili a další nucená správa přišla v roce 1948. Od června 1950 do března 1951 byl Alfons Karel dokonce internován v táboře nucených prací v Hodoníně u Kunštátu. Následně přišel rod o veškerý majetek a Alfons Karel s rodinou dostal k užívání tři pokoje v jihovýchodním křídle zámku. Po jeho smrti musel Hugo vrátit i to.

Vyloučen za škol

Hugo prožil dětství v přísně katolické výchově, do konce roku 1944 navštěvoval gymnázium v Brně, později v Boskovicích. V dubnu 1948 se spolu s rodiči a sestrou Terezií pokusil o odchod do ciziny, který se však nezdařil. Proto byl Hugo Mensdorff-Pouilly vyloučen ze všech škol v Československu. Jeho tři sourozenci emigrovali a žili v Německu, Francii, ale i v Jižní Americe.

Po mnoha zdravotních i politických problémech mohl v roce 1950 nastoupit do práce v Praze, kde žil. V říjnu 1951 nastoupil vojenskou službu u "pétépáků", kde sloužil přes dva roky. Po celou dobu komunistického režimu mohl vykonávat pouze podřadné práce - pracoval například jako skladník, garážmistr či v kanceláři.

Poslední rozloučení se Schwarzenbergem (†85): Obřad bude v katedrále sv. Víta. A se státními poctami

Po revoluci byl rodu v restitucích vrácen takřka veškerý majetek. Kromě zámku i pět tisíc hektarů půdy. Hrabě Hugo hned v roce 1990 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí a do roku 1994 byl vicekonzulem na velvyslanectví v Paříži, od 1995 do 2007 byl radou velvyslanectví Suverénního řádu Maltézských rytířů v ČR. Na svém panství v Boskovicích, kde žil posledních dvacet let, hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly zemřel v úterý 21. listopadu.



VIDEO: Blesk Podcast: Pohled do nitra rodiny Schwarzenbergů. Snad to nikdo nezneužije, doufá Lila

délka: 23:46.84 Video Video se připravuje ... Blesk Podcast: Pohled do nitra rodiny Schwarzenbergů. Snad to nikdo nezneužije, doufá Lila Marek, Chebotareva