Bennyho majitelku Věru Stavovou (82) doma postihla mozková mrtvice. Skácela se na zem, udeřila do hlavy a upadla do bezvědomí. Došlo u ní ke krvácení do mozku a hrozilo, že se udusí. „Benny prý spustil šílený štěkot, na který reagoval můj bývalý manžel bydlící o patro výš,“ svěřila se paní Věra.

Vyštěkal pomoc

Exmanžel odemkl byt, kde ho Benny dovedl k bezvládnému tělu své majitelky v obývacím pokoji. Záchranka dorazila během několika minut. „Lékař řekl, že stačily tři nebo čtyři hodiny, kdy bych ležela bez pomoci dál a do hlavy by se natlačilo tolik krve, že bych zemřela,“ uvedla Věra, profesí lékařka.

Než se vrátila z nemocnice, postarali se o čtyřnohého zachránce exmanžel a jedna ze sousedek. O události se dozvěděli i v psím útulku v Blansku, odkud si maltézáčka před časem přivezla.

Právě z Blanska šla přihláška Bennyho do ankety, ve které získal ocenění coby psí zachránce života. „Teď se mi pořád tlačí do postele. Moc dobře si uvědomuje svoji zásluhu a dává mi to najevo,“ usmívá se paní Věra.

Ztratil a zase našel domov

Maltézáček původně strávil prvních sedm let života v harmonických poměrech. Byl zvyklý na rodinu, děti a svou zahrádku. Jenže po rozvodu manželů o rodinu přišel a skončil v Útulku pro psy v Blansku

. Odtamtud si jej odvezla v červnu 2021 jeho stávající majitelka paní Stavová. Benny se jí tak odvděčil neskutečným způsobem – zachránil jí život.



Anketa Statečné psí srdce

Akce vyzdvihuje neohrožené české psy, kteří v průběhu minulého roku projevili mimořádnou statečnost a odvahu. V kategorii Záchranný čin služebních a záchranářských psů zvítězil belgický ovčák Exel, který působí v Libereckém kraji pod vedením policejního psovoda podporučíka Václava Mlejnka. Exel dokázal najít pohřešovanou ženu v lesním terénu za náročných podmínek. Svou hrdinskou roli sehrál, když našel ženu schoulenou za stromem v nízkých teplotách pod bodem mrazu.

