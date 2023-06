Výstava je svého druhu třetí největší na světě. „Více dokumentů shromáždil jen Spielbergův památník Šoa a muzeum ve Washingtonu,“ řekl Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum, která příběhy hrdinů sbírá a zaznamenává.

V Brně plasticky ožívají některé z 15 000 příběhů hrdinů dvojího odboje, protinacistického i protikomunistického. „Pomocí autentických svědectví pamětníků přibližuje návštěvníkům druhou světovou válku a 50. léta plné poprav za komunistické krutovlády.

Riskovali vlastní život

„Obyčejné tiché hrdiny spojuje jedno - všichni nezištně vlastními odvážnými rozhodnutími pomáhali druhým. Navzdory tomu, že často riskovali vlastní bezpečí. Chtěli usnadnit životy lidem, kteří žili v nešťastné době," uvedl kurátor Viktor Portel.

Ve Staré radnici v Brně je k vidění unikátní výstava lidských osudů z dob nacistické i komunistické totality Jiří Nováček

Expozice využívá zvukové i obrazové materiály, speciální promítací komory, rozšířenou realitu a interaktivní obrazovky. Nabídka muzea by se měla v budoucnu rozšířit. Chce totiž vyprávět i příběhy normalizace, sametové revoluce i 90. let.

Milena Blatná pomáhala vězňům

Paní Milena Blatná (89) pracovala v účtárně jáchymovských dolů. Začala tam pomáhat vězňům při kontaktu s jejich rodinami. Tajně pronášela dopisy. Později se za jednoho z vězňů provdala. I přes hrozící vězení odolala tlaku na spolupráci se StB. Jako jediná z hrdinů přišla na vernisáž.

Leopold Färber si odseděl 8 let

Pan Leopold Färber (†87) z Boskovic pomáhal jako skaut protinacistickým odbojovým skupinám. Po roce 1948 v odboji pokračoval. Státní bezpečnost ho zatkla spolu s Josefem Markem v květnu 1950, poté, co děti z jeho skautského oddílu rozhazovaly po kraji letáky s nápisem „Smrt komunismu!“ Odseděl si za to osm let kriminálu.

Jaryna Mlchová pomohla očkováním

Paní Jaryna Mlchová (†96) z Liberce se za druhé světové války zapojila do domácího odboje. Chemické vzdělání využila při míchání látek, které způsobovaly nepravou žloutenku a zachránily řadu lidí před transportem do koncentračních táborů. Lidem tam posílala tajně i potravinové balíčky.

Tomáše Sedláčka mučili v Domečku

Pan Tomáš Sedláček (†94) z Toušně bojoval proti nacistům na západní i východní frontě. Roku 1951 byl zatčen za údajné spiknutí. Majora mučili v proslulém Domečku v Kapucínské ulici v Praze. Devět dnů a nocí Tomáš Sedláček nesměl spát, na samotce musel stále chodit. Odsoudili ho k doživotnímu vězení, drželi ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově, na Bytízu. Odseděl si devět let.