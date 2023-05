Jeden z vchodů panelového domu v brněnské čtvrti Bohunice přitahuje pozornost kolemjdoucích. Zdejší balkony totiž opanovala cizokrajná dřevnatá liána zvaná vistárie. Od přízemí se vine už do sedmého podlaží!

Okrasná popínavá rostlina oblíbená hlavně v Číně a v Japonsku roste jako z vody. „Partaje se kdysi domluvily, natáhly nahoru provázky a po letech vidíte výsledek,“ svěřila se paní Milena, která si hýčká svou část vistárie ve 3. patře.

Sousedé v 5. poschodí si ji stáhli rovnou na balkón. „Když na jaře kvete, je to hezký pohled. I proto se skoro každý na chodníku zastaví,“ upozornila seniorka.

Ta vyvrací fámy, že rostlina přitahuje hmyz. „Občas se objeví nějaký mravenec, ale jinak nic. Rychle vyhání šlahouny, proto je potřebné včasné ošetření. Jinak by z toho vznikl prales,“ usmívá se obyvatelka domu.

Neobvyklé soužití

„Tento panelový dům je úžasným příkladem, že je možné se domluvit a dostat popínavé rostliny i na panelové domy. Laická veřejnost je totiž často proti výsadbám popínavek k fasádám. Obává se zvýšeného výskytu myší, vos, včel a komárů. Tyto obavy jsou zcela nepodložené,“ zhodnotila neobvyklé „osvěžení“ zahradní a krajinářská architektka Hana Ondrušková.

Upozorňuje na jediné úskalí spojené s vistárií a tou je její ukotvení. „Jsou to mohutné rostliny, které rychle rostou a v dospělosti mají značnou hmotnost. S tím je třeba počítat a zajistit stabilní a nosnou oporu,“ upozornila Ondrušková.

Vistárie je rod rostlin z čeledi bobovité. Zahrnuje 7 druhů a je rozšířen ve východních oblastech USA, Číně a východní Asii. Jsou to dřevnaté liány s bohatými hrozny motýlovitých květů. Některé druhy jsou pěstovány jako okrasné dřeviny. Mohou vyšplhat do 20 metrů nad zem a rozprostírat se do 10 metrů šířky.