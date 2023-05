„Aktuální chladnější počasí masožravkám prospělo, jinak by už dávno odkvetly. Nesnášejí vysoké teploty, v červnu by už byl problém udržet je při životě,“ konstatoval Miroslav Srba, který s kolektivem letošní výstavu připravil.

Milovníci květin-zabijáků si je mohou v botanické zahradě nejen prohlížet, ale i zakoupit. Ty nejžádanější přijdou pěstitele na několik stokorun.

Největší na světě jsou špirlice

Mezi největší masožravé rostliny světa patří špirlice (Sarracenia). Duté listy (láčky), které slouží jako padací pasti, dorůstají u největších druhů délky kolem jednoho metru.

Do každé z nich se může ulovit až několik set kusů much, vos a jiného středně velkého hmyzu. Ten je lákán pestrými barvami láček a nektarem, který je vylučován kolem obústí a na víčku láčky. Víčko se nezavírá, slouží jako přistávací plocha pro hmyz a obrana proti zaplnění pasti dešťovou vodou. Obdivovat masožravky můžete do 28. května.

