Lev

Během víkendu se nebudete cítit komfortně. To vše kvůli nespokojenému partnerovi. Pokud se však pustíte do hádky, nepřinese vám to nic dobrého. Pro všechny případy se uvolněte a volné chvíle věnujte milovaným dětem. Užijete si s nimi legraci.